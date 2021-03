Denise Pipitone è viva ed è in Russia? Somiglianza con Piera Maggio: segnalazione a Chi l’ha visto – VIDEO (Di martedì 30 marzo 2021) Colpo di scena nel caso della piccola Denise Pipitone, la bimba di 4 anni misteriosamente scomparsa da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. A distanza di 21 anni da quel tragico giorno, si riaccende la speranza di mamma Piera Maggio e della sua intera famiglia di poter riabbracciare Denise. A raccontare la possibile svolta... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 30 marzo 2021) Colpo di scena nel caso della piccola, la bimba di 4 anni misteriosamente scomparsa da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. A distanza di 21 anni da quel tragico giorno, si riaccende la speranza di mammae della sua intera famiglia di poter riabbracciare. A raccontare la possibile svolta... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

exBiondaKamana : RT @lasoralalla: Raga spiegatemi questa storia che hanno forse trovato Denise Pipitone perchè quella storia ce l’ho impressa nella mente, s… - paamm__ : RT @darksa0irse: Se veramente quella ragazza russa è Denise Pipitone grido al miracolo - cherrypois0n : RT @emiliavinci_95: Leggendo del presunto ritrovamento di Denise Pipitone, mi tremavano le gambe dall'emozione. Questa storia ha segnato un… - arafenix70 : RT @Scorpioneee96: Che magone alla stomaco, purtroppo non è Denise Pipitone le due foto non coincidono. Povera famiglia che è stata illusa… - cronaca_news : “Denise Pipitone è ancora viva e si trova in Russia”, la segnalazione di una telespettatrice di Chi l’ha visto?… -