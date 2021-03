Covid, lieve calo nei contagi oggi in Abruzzo, ma ancora molti i decessi (Di martedì 30 marzo 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 64924* i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 153 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 96 anni). *(il totale risulta inferiore in quanto sono stati sottratti casi comunicati nei giorni scorsi e risultati duplicati o in carico ad altra Regione) I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 27, di cui 13 in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Chieti e 10 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 25 nuovi casi e sale a 2125 (di età compresa tra 56 e 96 anni, 10 in provincia di Chieti, 3 in provincia di Teramo e 12 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 17 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 30 marzo 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 64924* i casi positivi al19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 153 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 96 anni). *(il totale risulta inferiore in quanto sono stati sottratti casi comunicati nei giorni scorsi e risultati duplicati o in carico ad altra Regione) I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 27, di cui 13 in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Chieti e 10 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 25 nuovi casi e sale a 2125 (di età compresa tra 56 e 96 anni, 10 in provincia di Chieti, 3 in provincia di Teramo e 12 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 17 casi sono riferiti aavvenuti nei giorni scorsi e comunicati solodalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi ...

