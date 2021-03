Covid | 16 017 positivi | 529 vittime Iss | 86 | 7% dei casi dovuti a variante inglese

(Di martedì 30 marzo 2021) I dati sui contagi in Italia forniti oggi dal ministero della Salute si prestano ad una doppia interpretazione: da una parte sono in aumento rispetto a ieri (16.017 contro 12.916), ma si sa che i dati ...

Sono 16.017 i positivi al test del coronavirus, ieri erano stati 12.916, ma con circa la metà dei tamponi. Sono 3.716 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 5 meno di ieri nel saldo. I dati sui contagi in Italia forniti oggi dal ministero della Salute si prestano ad una doppia interpretazione: da una parte sono in aumento rispetto a ieri (16.017 contro 12.916), ma si sa che i dati variano. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, nella giornata odierna in Italia si registrano 16.017 nuovi casi di Covid a fronte di 301.451 tamponi (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore. L'Austria ha minacciato di bloccare 100 milioni di dosi del vaccino Pfizer per i Paesi Ue per il quarto trimestre. Secondo quanto ha riportata Ansa citando fonti diplomatiche europee a Bruxelles.