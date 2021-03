Cosa cambierà in Lombardia con le vaccinazioni (Di martedì 30 marzo 2021) Le prenotazioni sono state affidate a Poste Italiane, dopo i fallimenti di ARIA: l'obiettivo è arrivare a 170mila somministrazioni al giorno Leggi su ilpost (Di martedì 30 marzo 2021) Le prenotazioni sono state affidate a Poste Italiane, dopo i fallimenti di ARIA: l'obiettivo è arrivare a 170mila somministrazioni al giorno

