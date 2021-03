Xiaomi allarga la famiglia Mi 11 | ecco tutti i nuovi modelli

(Di lunedì 29 marzo 2021) (Foto:)Si è appena conclusa la massiccia presentazione dicon protagonista il fondatore Lei Jun che sul palco ha tolto i veli da tante novità che arriveranno anche da noi in Italia. In primo piano imembri dell’ora popolosaMi 11 con l’economico Mi 11 Lite e la sua versione Mi 11 Lite 5G, l’interessante variante Mi 11i e Mi 11 Ultra che diventa la nuova ammiraglia del brand. Inoltre, sono stati svelati anche duegadget dell’ecosistemacome l’indossabile Mi Smart Band 6 e il proiettore Mi Smart Projector 2 Pro. Scopriamo caratteristiche e prezzi.Mi 11 Lite e Lite 5G (Foto:)Identici nel design e nell’ossatura della scheda tecnicaMi 11 Lite e Mi 11 Lite 5G con il secondo che ...

