Vaccino obbligatorio per sanitari, Galli: "Chi non è d'accordo cambi mestiere" (Di lunedì 29 marzo 2021) Massimo Galli interviene sulla questione dei vaccini obbligatori per il personale medico: "Chi non è d'accordo può cambiare mestiere". Non è notizia dell'ultimo minuto che all'interno del personale sanitario e dei medici c'è ancora chi si rifiuta di farsi vaccinare contro la Covid-19. Oggi ospite a Mattino Cinque, anche il primario infettivologo dell'Ospedale Sacco di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

