Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 29 03 21

Leggi su isaechia

(Di lunedì 29 marzo 2021) Ma davvero stiamo dando tutta ‘sta importanza ai baci con la mascherina? Roba che io faticavo già a darla ai baci a stampo, figuriamoci quando ci sono tre strati di chirurgica tra un paio di labbra e l’altro. Cioè, finché era Maurizio Giaroni a sottolineare che “un bacio c’è stato” riferendosi al suo approccio fake con Gemma Galgani pur di non essere obbligato a baciarsela davvero quando sarebbe uscito con lei capivo che a spronarlo a dare a quel bacio con la mascherina decisamente più rilevanza di quanta ne avesse realmente era il teRore. Quello vero, proprio. Ma nel caso del bacio con la mascherina tra Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto capisco meno l’euforia, vi dirò. Lo so che è stato il tronista a dire che per lui il contatto fisico è importante, ma definire quello un ‘contatto fisico‘ mi pare too much, ecco. Avessero spento le telecamere e ci avessero dato dentro di lingua – ...