Ultime Notizie Roma del 29-03-2021 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 marzo 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giulia Ferrigno emergenza trovi viene primo piano noi non ci interessa fare classifica non interessa chi ci si vaccini lo dice Fabrizio Curcio capo della protezione civile oggi a Genova per l’apertura del Maxi aver vaccinali della fiera insieme al commissario per l’emergenza Francesco figliolo che conferma l’arrivo in Italia di 3 milioni di dosi di vaccini e sul coinvolgimento della sanità privata Nella vaccinazione e ribatte Ok ad ogni mezzo che sia legale Intanto il presidente della conferenza delle regioni telefono Bonacini e sicura che con il governo con il quale nel pomeriggio ci sarà un incontro alla presenza di Mario Draghi per fare il punto sulle vaccinazioni non c’è alcuno strappo e la trasmissione del virus del cavo dell’uomo da parte di animale ...