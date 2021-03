«Pronomi femminili per studenti trans? Non è un obbligo». La rivincita del prof licenziato (Di lunedì 29 marzo 2021) Washington, 29 mar – Nel mondo dominato dal politicamente corretto, dove qualsiasi atto diventa potenzialmente «discriminatorio», può succedere che un professore universitario venga licenziato in tronco dal suo ateneo per non aver chiamato «signora» una studentessa transessuale nata biologicamente uomo. È quello che è successo a Nicholas Meriwether, docente di filosofia presso la Shawnee State University, in Ohio. Il prof, infatti, si era rifiutato di rivolgersi a un trans che frequentava il suo corso usando il pronome femminile. Per tutta risposta, l’ateneo lo aveva sospeso dall’insegnamento. Il prof e la trans Tutto era iniziato nel 2018, quando la studentessa trans aveva intimato al prof di chiamarla «signora», perché questa, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 29 marzo 2021) Washington, 29 mar – Nel mondo dominato dal politicamente corretto, dove qualsiasi atto diventa potenzialmente «discriminatorio», può succedere che unessore universitario vengain tronco dal suo ateneo per non aver chiamato «signora» una studentessaessuale nata biologicamente uomo. È quello che è successo a Nicholas Meriwether, docente di filosofia presso la Shawnee State University, in Ohio. Il, infatti, si era rifiutato di rivolgersi a unche frequentava il suo corso usando il pronome femminile. Per tutta risposta, l’ateneo lo aveva sospeso dall’insegnamento. Ile laTutto era iniziato nel 2018, quando la studentessaaveva intimato aldi chiamarla «signora», perché questa, ...

