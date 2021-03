Pd | Letta | “Domani la capogruppo alla Camera | Renzi? Ho fatto un fioretto…”

Advertising

TizianaFerrario : #Pd #MaschilistiAsintomatici. Domani l'incontro tra Letta e i parlamentari dem. Su cambio capigruppo slitta il vot… - infoitinterno : Pd, Letta: “Domani si decide nuovo capogruppo alla Camera, serve segnale importante” - TV7Benevento : Pd: Letta, 'domani Gruppo Camera deciderà guida, importante che sia donna'... - MariaLu91149151 : RT @GMMike49: Letta il PD oggi! Sartori il PD domani!!! ?????? - snfvbie : @bxcktozain sono tentata di studiarlo domani ma devo dargli almeno una letta -

Ultime Notizie dalla rete : Letta Domani

Lo ha detto il segretario del Pd Enricoin diretta alla trasmissione Forrest su Rai Radio 1 ...Fossero stati due uomini altro linguaggio Sul capogruppo del Pd alla Camera "decideranno, il ...Dopo l'elezione del nuovo segretario, Enrico, in tutta Italia i Democratici si sono ritrovati - rigorosamente online - in assemblee, per ...di partecipazione e interesse per la politica di. ...Fino al 2 aprile sarà valido il sistema a fasce di colore, poi dal 3 al 5 aprile tutta l’Italia sarà zona rossa. Lunedì 8 regioni saranno in zona arancione, mentre tutte le altre dovranno convivere co ...Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "Decideranno domani, il Gruppo parlamentare alla Camera voterà, i Gruppi sono autonomi, io ho detto che per me la cosa essenziale era che fosse una donna". Lo ha affermato ...