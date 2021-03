Nuoto, Arianna Castiglioni è guarita dal Covid ma è in dubbio per gli Assoluti (Di lunedì 29 marzo 2021) Arianna Castiglioni è guarita. La 23enne è stata sottoposta il 24 marzo scorso ad un tampone poi risultato negativo e in 48 ore ha eseguito tutte le visite mediche obbligatorie per poter tornare in acqua. Ha fatto rientro in piscina, giusto il giorno prima della partenza per gli Assoluti di Riccione, dopo aver ottenuto l’ok dai medici. “Finalmente giovedì ho avuto l’esito del tampone negativo – ha spiegato la Castiglioni – venerdì sono dovuta andare al Comando Generale della Guardia di Finanza a Milano per la riammissione in servizio e sono risultata idonea, nel pomeriggio e sabato ho svolto le visite mediche e ottenuto il certificato di ‘Return to Play’ per poter ritornare ad allenarmi e gareggiare”. Poi ha concluso: “Andrò agli Assoluti a Riccione, partirò domani e deciderò insieme ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 marzo 2021). La 23enne è stata sottoposta il 24 marzo scorso ad un tampone poi risultato negativo e in 48 ore ha eseguito tutte le visite mediche obbligatorie per poter tornare in acqua. Ha fatto rientro in piscina, giusto il giorno prima della partenza per glidi Riccione, dopo aver ottenuto l’ok dai medici. “Finalmente giovedì ho avuto l’esito del tampone negativo – ha spiegato la– venerdì sono dovuta andare al Comando Generale della Guardia di Finanza a Milano per la riammissione in servizio e sono risultata idonea, nel pomeriggio e sabato ho svolto le visite mediche e ottenuto il certificato di ‘Return to Play’ per poter ritornare ad allenarmi e gareggiare”. Poi ha concluso: “Andrò aglia Riccione, partirò domani e deciderò insieme ...

