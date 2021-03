Isola dei Famosi, le lacrime dei naufraghi Elisa, Valentina e Gilles (Di martedì 30 marzo 2021) E’ la sera delle grandi emozioni per tre naufraghi: Elisa, Valentina e Gilles. Per loro il collegamento con i loro cari in studio Elisa si emoziona per la sorpresa della mamma. Le chiede scusa in diretta per averla allontanata, per non essersi confrontata con lei, stavo sbagliando e io mi negavo: “Scusa per questo, per tutto il tempo perso. Ti amo”. E la mamma ricambia l’amore per la figlia e le promette di passare tanto tempo insieme non appena tornerà dall’Isola. Leggi anche–> Isola 2021, chi è Miriam Galanti, fidanzata di Gilles Rocca Singhiozzi per Gilles, emozionatissimo per il collegamento con la fidanzata Miriam, alla quale fa sentire tutto il suo amore. Le dice che la ama e che pensa a lei tutto il tempo, soprattutto quando ... Leggi su 361magazine (Di martedì 30 marzo 2021) E’ la sera delle grandi emozioni per tre. Per loro il collegamento con i loro cari in studiosi emoziona per la sorpresa della mamma. Le chiede scusa in diretta per averla allontanata, per non essersi confrontata con lei, stavo sbagliando e io mi negavo: “Scusa per questo, per tutto il tempo perso. Ti amo”. E la mamma ricambia l’amore per la figlia e le promette di passare tanto tempo insieme non appena tornerà dall’. Leggi anche–>2021, chi è Miriam Galanti, fidanzata diRocca Singhiozzi per, emozionatissimo per il collegamento con la fidanzata Miriam, alla quale fa sentire tutto il suo amore. Le dice che la ama e che pensa a lei tutto il tempo, soprattutto quando ...

