Giornalismo: uno stage retribuito a Repubblica di due mesi. Torna la GNI fellowship (Di lunedì 29 marzo 2021) Anche nel 2021 studenti universitari, neolaureati, studenti e neodiplomati delle scuole di Giornalismo possono partecipare alla selezione per trascorrere 8 settimane nella nostra redazione. Ecco i requisiti e le caratteristiche della fellowship, organizzata dallo European... Leggi su repubblica (Di lunedì 29 marzo 2021) Anche nel 2021 studenti universitari, neolaureati, studenti e neodiplomati delle scuole dipossono partecipare alla selezione per trascorrere 8 settimane nella nostra redazione. Ecco i requisiti e le caratteristiche della, organizzata dallo European...

Ultime Notizie dalla rete : Giornalismo uno Garante privacy: tutela effettiva per le persone in manette Le immagini pubblicate che ritraggono alcune persone in uno stato di costrizione, sono risultate ... sono state pubblicate in violazione del Codice privacy e delle regole deontologiche del giornalismo. ...

Ucsi Siracusa, cento chilogrammi alla Caritas della parrocchia San Tommaso E' uno dei passaggi del messaggio di auguri che l'Arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, ... "Il giornalismo ha raccontato la storia con le parole e con tante immagini. La Pasqua sotto ...

Giornalismo: uno stage retribuito a Repubblica di due mesi. Torna la GNI fellowship

Giornalisti intercettati, Scandura: "Così lo Stato di diritto affonda nel buco nero del Mediterraneo" uno dei giornalisti intercettati nell’inchiesta della Procura di Trapani. Globalist lo ha intervistato. Cosa significa fare giornalismo d’inchiesta su un fronte caldo come è la Libia e il Mediterraneo ...

