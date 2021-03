Gasperini non ci sta | ' Trattati ancora come una squadretta Diamo fastidio a tutti'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini non

c'è più Gomez'. Papu Gomez con la maglia dell'Atalanta. Ap Il Papu ? Proprio sul Papu,racconta: 'In autunno, dopo un grande avvio, le due soste per le nazionali hanno portato gravi ...: "ho mandato via Gomez"/ "Gli sarò sempre grato per tutto, su Pirlo"... JONATHAN BACHINI E LE FIGLIE: "FINO A DUE ANNI FA..." Jonathan Bachinivede le figlie da due anni, e come ...Giampiero Gasperini, intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, ha fatto il punto della situazione sul prossimo calciomercato dell'Atalanta."Laggiù, quando perdi palla, non mancano di fartelo notare. E a me non è mai piaciuto essere rimproverato." Timo Castagne dice la sua sul rapporto con l'allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini, che ...