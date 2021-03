Covid, addio al poliziotto Ermanno Zagaria (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Altro duro colpo nel corpo della Polizia salernitana. Nelle ultime ore è venuto a mancare il 62enne ispettore in congedo Ermanno Zagaria. Ancora una volta il Covid non ha lasciato scampo agli uomini delle Forze dell’Ordine. Ermanno Zagaria lascia moglie, due figli e una lunga serie di parenti, amici e colleghi increduli. I funerali si terranno il 30 marzo alle ore 16, nel rispetto delle norme anti-contagio nella chiesa di Santa Croce a Giovi. Appena ieri la notizia della morte di Vincenzo D’Amico (leggi qui). Immagini tratte dalla pagina facebook di Ermanno Zagaria. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Altro duro colpo nel corpo della Polizia salernitana. Nelle ultime ore è venuto a mancare il 62enne ispettore in congedo. Ancora una volta ilnon ha lasciato scampo agli uomini delle Forze dell’Ordine.lascia moglie, due figli e una lunga serie di parenti, amici e colleghi increduli. I funerali si terranno il 30 marzo alle ore 16, nel rispetto delle norme anti-contagio nella chiesa di Santa Croce a Giovi. Appena ieri la notizia della morte di Vincenzo D’Amico (leggi qui). Immagini tratte dalla pagina facebook di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

