Canale di Suez: il tappo è saltato ma i colli di bottiglia restano (Di lunedì 29 marzo 2021) Il difficile arriva ora. Ci sono voluti sette giorni di passione, la potenza di tiro di sedici rimorchiatori, due draghe per scavare via quasi trentamila metri cubi di sabbia, la luna piena, il picco della marea primaverile, lavori senza sosta anche di notte, per vedere il colosso da 220mila tonnellate dell'Ever Given staccarsi dalla costa, tornare a galla e riprendere la navigazione liberando finalmente il Canale di Suez. Tutto il mondo tira un sospiro di sollievo dopo aver temuto il peggio: un blocco prolungato, anche per settimane, della rotta commerciale tra Mar Rosso e Mediterraneo da cui transita il 12% dei traffici globali, il 30% delle portacontainer, il 10% del petrolio scambiato via mare e il 9% di gas naturale liquefatto. Le autorità egiziane, che solo ieri avevano iniziato i preparativi per scaricare una parte di 20mila contenitori, ...

