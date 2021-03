Bel tempo e temperature all’insù: mercoledì si toccano i 25 gradi (Di lunedì 29 marzo 2021) Inizia una nuova settimana, quella che ci porterà dentro il mese di aprile e a Pasqua: Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo ci spiega sotto quale cielo. ANALISI GENERALE tempo stabile nei prossimi giorni sulla Lombardia grazie alla rimonta di un’estesa alta pressione sull’Europa centro-meridionale, accompagnata da temperature in aumento e al di sopra delle medie del periodo. Da venerdì e nel fine settimana di Pasqua graduale indebolimento dell’alta pressione, ma con effetti ancora da valutare. Lunedì 29 marzo 2021 tempo Previsto: Bel tempo ovunque con cielo sereno o a tratti velato per nubi alte. temperature: Minime stazionarie (5/8°C), massime in aumento (20/23°C). Martedì 30 marzo 2021 tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. temperature: Minime in ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 29 marzo 2021) Inizia una nuova settimana, quella che ci porterà dentro il mese di aprile e a Pasqua: Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo ci spiega sotto quale cielo. ANALISI GENERALEstabile nei prossimi giorni sulla Lombardia grazie alla rimonta di un’estesa alta pressione sull’Europa centro-meridionale, accompagnata dain aumento e al di sopra delle medie del periodo. Da venerdì e nel fine settimana di Pasqua graduale indebolimento dell’alta pressione, ma con effetti ancora da valutare. Lunedì 29 marzo 2021Previsto: Belovunque con cielo sereno o a tratti velato per nubi alte.: Minime stazionarie (5/8°C), massime in aumento (20/23°C). Martedì 30 marzo 2021Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.: Minime in ...

