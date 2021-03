Atti sessuali sadomaso con una 15enne: nei guai il vicino di casa ultraquarantenne (Di lunedì 29 marzo 2021) “Plagiata e costretta a rapporti sadomaso”. Una vicenda dai connotati torbidi coinvolge un geometra veronese ultraquarantenne: è nei guai con l’accusa pesante di aver indotto la vicina di casa, una 15enne, a prestazioni sessuali “estreme”. Lo denuncia il Corriere della Sera: dall’agosto del 2018 al giugno del 2019, tra i l’ultraquarantenne e la 15enne sarebbe intercorsa una liason, con un fitto scambio di messaggi che proverebbe l’esistenza della presunta escalation di perversione. Rapporti sadomaso. Il vicino di casa adesca la 15enne La vicenda risale a più di un anno fa. Secondo il capo d’accusa, dall’agosto 2018 al giugno 2019, la 15enne avrebbe avuto ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 29 marzo 2021) “Plagiata e costretta a rapporti”. Una vicenda dai connotati torbidi coinvolge un geometra veronese: è neicon l’accusa pesante di aver indotto la vicina di, una, a prestazioni“estreme”. Lo denuncia il Corriere della Sera: dall’agosto del 2018 al giugno del 2019, tra i l’e lasarebbe intercorsa una liason, con un fitto scambio di messaggi che proverebbe l’esistenza della presunta escalation di perversione. Rapporti. Ildiadesca laLa vicenda risale a più di un anno fa. Secondo il capo d’accusa, dall’agosto 2018 al giugno 2019, laavrebbe avuto ...

SecolodItalia1 : Atti sessuali sadomaso con una 15enne: nei guai il vicino di casa ultraquarantenne - SergioZ01 : RT @Chayn_Italia: Le violenze fisiche e sessuali non sono 'un'emergenza' sono atti di umiliazione e soggiogazione che ledono la dignità e c… - Chayn_Italia : Le violenze fisiche e sessuali non sono 'un'emergenza' sono atti di umiliazione e soggiogazione che ledono la digni… - YoungFiorella : RT @Link4Universe: Non tutti i 'si' sono un consenso nel caso di atti sessuali. Ci sono situazioni in cui l'altra persona può sentirsi in s… - SiciliaReporter : Palermo, induzione di minore al compimento di atti sessuali e sesso in presenza di minorenni: arrestato 22enne -