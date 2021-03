Amici 20, il daytime di oggi 29 marzo: la Cuccarini risponde e attacca (Di lunedì 29 marzo 2021) IL daytime DI Amici 20 Nella giornata di oggi, 29 marzo, sono andate in onda altre due puntate del daytime di ‘ Amici 20 ’ su Canale 5 e Italia 1. Ecco le vicende dei protagonisti di questa ventesima edizione. LEGGI ANCHE Amici 20, altre due eliminazioni: ecco chi è tornato a casa IL GUANTO DI SFIDA DELLA Cuccarini Dopo le prime due settimane, la coach Lorella Cuccarini lancia un guanto di sfida, anzi due. Dopo le continue vessazioni sulle due ballerine Rosa e Martina da parte di Alessandra Celentano, la Cuccarini decide di prendere le redini della situazione. La sfida è tra il suo ballerino Alessandro e due ballerini di due squadre diverse: Tommaso e Samuele. I tre gareggeranno su una difficile coreografia tratta dal ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 29 marzo 2021) ILDI20 Nella giornata di, 29, sono andate in onda altre due puntate deldi ‘20 ’ su Canale 5 e Italia 1. Ecco le vicende dei protagonisti di questa ventesima edizione. LEGGI ANCHE20, altre due eliminazioni: ecco chi è tornato a casa IL GUANTO DI SFIDA DELLADopo le prime due settimane, la coach Lorellalancia un guanto di sfida, anzi due. Dopo le continue vessazioni sulle due ballerine Rosa e Martina da parte di Alessandra Celentano, ladecide di prendere le redini della situazione. La sfida è tra il suo ballerino Alessandro e due ballerini di due squadre diverse: Tommaso e Samuele. I tre gareggeranno su una difficile coreografia tratta dal ...

yleniaconlai : ho recuperato il daytime di amici e sinceramente non penso che tommaso cambierà insegnante/squadra - twittandocose : ho appena recuperato il daytime di amici: sono in lacrime - basellonicole : RT @zerowidee: pausa studio solo per guardare il daytime di amici chiamatelo pure cultural reset??????? - lgbitchtq : sto guardando il daytime di amici di oggi solo per capire che cazzo è successo con la cuccarini - vitadici : Sto volutamente ignorando il daytime di Amici perché so che piangerò molto. -