Prandelli: “Qualcuno non ha capito il vero senso del mio gesto” (Di domenica 28 marzo 2021) Hanno fatto molto discutere le dimissioni di Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina che ha comunicato di essere stanco di questo calcio che viaggia ad alta velocità. L'ex ct non ha gradito alcune dichiarazioni che hanno seguito il suo addio alla panchina della Fiorentina: "Sono passati pochi giorni da una mia decisione sofferta, molto dolorosa, e mi accorgo che probabilmente Qualcuno non ha capito il vero senso del mio gesto - ha affermato all'Ansa Prandelli -. Sicuramente una minoranza, ma non per questo meno importante, sta riempiendo i canali social di nefandezze, ricostruzioni inventate di fatti mai esistiti. Bisognerebbe stigmatizzare e non dare risalto alla pochezza di spirito dei cosiddetti 'odiatori da tastiera', ma c'è un limite e questo limite è stato ... Leggi su itasportpress (Di domenica 28 marzo 2021) Hanno fatto molto discutere le dimissioni di Cesare, tecnico della Fiorentina che ha comunicato di essere stanco di questo calcio che viaggia ad alta velocità. L'ex ct non ha gradito alcune dichiarazioni che hanno seguito il suo addio alla panchina della Fiorentina: "Sono passati pochi giorni da una mia decisione sofferta, molto dolorosa, e mi accorgo che probabilmentenon haildel mio- ha affermato all'Ansa-. Sicuramente una minoranza, ma non per questo meno importante, sta riempiendo i canali social di nefandezze, ricostruzioni inventate di fatti mai esistiti. Bisognerebbe stigmatizzare e non dare risalto alla pochezza di spirito dei cosiddetti 'odiatori da tastiera', ma c'è un limite e questo limite è stato ...

Advertising

Corriere : Prandelli: «Quante falsità sulle mie dimissioni. Gli hater hanno oltrepassato il limite» - ItaSportPress : Prandelli: 'Qualcuno non ha capito il vero senso del mio gesto' - - Italia_Notizie : Prandelli e le dimissioni: «Invenzioni, ricostruzioni false, hater: qualcuno non ha capito il mio gesto» - MomentiCalcio : #CesarePrandelli: “Quante falsità sul mio abbandono, qualcuno non ha capito il vero senso del mio gesto” - lucio22673283 : Prandelli e le dimissioni: «Invenzioni, ricostruzioni false, hater: qualcuno non ha capito il mio gesto» -