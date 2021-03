MotoGP | In Qatar prima gara della stagione a Maverick Viñales su Yamaha

(Di domenica 28 marzo 2021) Beffato sul traguardo Francesco Bagnaia che dopo la pole si è dovuto accontentare del terzo posto. Sul circuito di Losail,ha preso il comando a otto giri dalla fine. Delusione per la Ducati-Lenovo di Bagnaia, superata all'ultimo respiro da Johann Zarco sulla Ducati Pramac. Quarto Joan Mir, quinto posto per ladi Fabio Quartararo

SkySportMotoGP : ?? PECCO ON FIREEEEE ?? È SUA LA PRIMA POOOOLE POSITION DEL 2021 (?? #QP) I risultati ? - SkySportMotoGP : Qatar, l'abbraccio tra Rossi e Bagnaia dopo le qualifiche #QatarGP #MotoGP #SkyMotoGP #SkyMotori ?? @motogp - SkySportMotoGP : ?? VIÑALES È UN MISSILE (?? #MotoGP) ?? Pecco sul podio, erroraccio di Mir I risultati ? - Gazzetta_it : Bagnaia: “Spinto troppo all’inizio”. Zarco: “Grazie a Ducati per il super motore” #QatarGP - UgoBaroni : RT @SkySportMotoGP: ?? VIÑALES È UN MISSILE (?? #MotoGP) ?? Pecco sul podio, erroraccio di Mir I risultati ? -

Maverick Vinales ha vinto il Gran Premio deldi, prima gara della stagione 2021. Sul circuito di Losail il pilota della Yamaha ha ottenuto il gradino piu' alto del podio battendo le Ducati del francese Johann Zarco e di Francesco ...Caduta al primo giro per Petrucci, uscita di scena anche per la Honda di Marquez, vince la Yamaha di Maverick Vinales. Valentino Rossi dodicesimo. Sul circuito di Losail lo spagnolo, dopo aver superato Francesco Bagnaia a 8 giri dalla fine, è riuscito a prendere ...Da inizio a fine gara, Sam Lowes ha mantenuto la testa e si è meritato il gradino più alto del podio. Gardner ha fatto di tutto per provare a recuperare l’inglese, ma alla fine si è dovuto ...VINALES – voto 8.5 Aveva fatto subito capire che dopo le Ducati c'era lui tra i migliori, e lo ha confermato. Partenza soft, poi, passo dopo passo, una rimonta vincente, fatta ...