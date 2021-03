Milan, Tonali e un 'doppio' riscatto (Di domenica 28 marzo 2021) MilanO - L'impatto con il Milan non è stato semplice per Sandro Tonali , al primo anno in una big e con la maglia che ha sempre desiderato indossare da bambino. II mediano rossonero ha vissuto fino ad ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 28 marzo 2021)O - L'impatto con ilnon è stato semplice per Sandro, al primo anno in una big e con la maglia che ha sempre desiderato indossare da bambino. II mediano rossonero ha vissuto fino ad ...

Advertising

AntoVitiello : #Milan, domani ripresa allenamenti a Milanello. Ci saranno: Tomori Hernandez A. Donnarumma Meité Castillejo Tataru… - ZZiliani : Una cosa che il #Milan non può non fare è pagare al #Chelsea i 28 milioni per #Tomori. Se è costato 35 #Tonali, che… - notizie_milan : Tonali, il Milan lo riscatterà: tanti soldi ma anche tanta stima - sportli26181512 : Milanello, oggi la ripresa degli allenamenti: Tonali è già rientrato dalla nazionale: Dopo diversi giorni di riposo… - sportli26181512 : Milan, #Tonali e un 'doppio' riscatto: Alti e bassi per il mediano classe 2000, ma il futuro in rossonero non sembr… -