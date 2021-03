Maltrattava la compagna da vent’anni | arrestato a Bresso

(Di domenica 28 marzo 2021)ladagrazie all’intervento del figlio di 13 anni, che ha chiamato i carabinieri, un uomo di 51 anni è stato, nel Milanese, per maltrattamenti nei confronti della. La donna ha poi raccontato che le vessazioni duravano da anni, ma non aveva mai denunciato per paura di ritorsioni.

Advertising

milanomagazine : Milano, maltrattava la compagna da 20 anni, 51enne albanese arrestato a seguito della richiesta di intervento da pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltrattava compagna

Fanpage.it

la giovane ragazza, perseguitandola poi con vari comportamenti, il diciannovenne ...era dovuta intervenire per arrestare un giovane che era ai domiciliari per le violenze all'ex, e ...Ai domiciliari perchè picchiava la sua ex, un uomo è stato arrestato dalla polizia a Trapani perchéanche la nuova. Il ventinovenne trapanese, infatti, mentre si trovava presso la sua abitazione, dove ospitava la nuova, aveva assunto atteggiamenti violenti anche nei ...Maltrattava la compagna da vent’anni grazie all’intervento del figlio di 13 anni, un uomo di 51 anni è stato arrestato a Bresso ...Grazie all’intervento del figlio di 13 anni, che ha chiamato i carabinieri, un uomo di 51 anni è stato arrestato a Bresso, nel Milanese, per ...