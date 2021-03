Francesco Venditti: chi è, età, carriera, genitori, vita privata, figli, chi è la moglie (Di domenica 28 marzo 2021) Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Domenica Live. Tra gli ospiti di oggi Simona Izzo e suo figlio Francesco, nato dalla storia d’amore con Antonello Venditti. Francesco Venditti: chi è, età, carriera, che lavoro fa Francesco Venditti è nato a Roma il 27 agosto del 1976 ed è il figlio di Simona Izzo e di Antonello Venditti. Francesco nella vita è un attore e doppiatore: nel 1996 ha debuttato al cinema nel film “Vite strozzate”, poi ha esordito anche in televisione e ha recitato in diverse fiction di successo. Con la madre nel 2012 ha partecipato al reality Pechino Express, ma la coppia è stata eliminata nel corso della quarta puntata. Francesco ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 28 marzo 2021) Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Domenica Live. Tra gli ospiti di oggi Simona Izzo e suo, nato dalla storia d’amore con Antonello: chi è, età,, che lavoro faè nato a Roma il 27 agosto del 1976 ed è ilo di Simona Izzo e di Antonellonellaè un attore e doppiatore: nel 1996 ha debuttato al cinema nel film “Vite strozzate”, poi ha esordito anche in televisione e ha recitato in diverse fiction di successo. Con la madre nel 2012 ha partecipato al reality Pechino Express, ma la coppia è stata eliminata nel corso della quarta puntata....

