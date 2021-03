Formula 1, GP Bahrain, a Sakhir vince Hamilton, Leclerc sesto (Di domenica 28 marzo 2021) Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton vince il Gp del Bahrain, il primo Gran Premio della stagione 2021 di Formula 1. Seconda la Red Bull di Max Verstappen davanti all'altra Mercedes di Valtteri Bottas. Per Hamilton si tratta del successo numero 96 in carriera. Al termine di un lungo duello il pilota britannico ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen, che era scattato dalla pole, e l'altra Mercedes di Valtteri Bottas. Lewis Hamilton, Formula 1 Championship - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 DPPI/Florent Gooden / IPA«E' stata una gara difficile, lo sapevamo. Verstappen è stato fantastico e per batterlo ho dovuto fare qualcosa di speciale. E' stata sicuramente una delle mie gare più dure da tanto tempo» ha detto ... Leggi su gqitalia (Di domenica 28 marzo 2021) Il sette volte campione del mondo Lewisil Gp del, il primo Gran Premio della stagione 2021 di1. Seconda la Red Bull di Max Verstappen davanti all'altra Mercedes di Valtteri Bottas. Persi tratta del successo numero 96 in carriera. Al termine di un lungo duello il pilota britannico ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen, che era scattato dalla pole, e l'altra Mercedes di Valtteri Bottas. Lewis1 Championship -1 Gulf AirGrand Prix 2021 DPPI/Florent Gooden / IPA«E' stata una gara difficile, lo sapevamo. Verstappen è stato fantastico e per batterlo ho dovuto fare qualcosa di speciale. E' stata sicuramente una delle mie gare più dure da tanto tempo» ha detto ...

