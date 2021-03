Cinque milioni per test salivari: l'ultimo spreco di Zingaretti (Di domenica 28 marzo 2021) Alessandra Benignetti Continua il dibattito sull'utilizzo dei test salivari per lo screening nelle scuole. Ma nel Lazio i risultati della sperimentazione sono deludenti e 600mila kit rischiano di rimanere inutilizzati Dal 6 aprile torneranno nelle aule scolastiche 5,3 milioni di studenti di materne, elementari e medie, anche nelle zone rosse. È la promessa del premier Mario Draghi. Nel frattempo si studia come rendere il rientro a scuola il più sicuro possibile, anche per evitare di dover procedere in futuro con nuove chiusure. Una delle idee in campo è quella dei test salivari per i piccoli alunni. "È un progetto su cui lavorare, aspettiamo i dati", ha detto il commissario Francesco Paolo Figliuolo, interpellato in merito dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. "Prima – ha ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 28 marzo 2021) Alessandra Benignetti Continua il dibattito sull'utilizzo deiper lo screening nelle scuole. Ma nel Lazio i risultati della sperimentazione sono deludenti e 600mila kit rischiano di rimanere inutilizzati Dal 6 aprile torneranno nelle aule scolastiche 5,3di studenti di materne, elementari e medie, anche nelle zone rosse. È la promessa del premier Mario Draghi. Nel frattempo si studia come rendere il rientro a scuola il più sicuro possibile, anche per evitare di dover procedere in futuro con nuove chiusure. Una delle idee in campo è quella deiper i piccoli alunni. "È un progetto su cui lavorare, aspettiamo i dati", ha detto il commissario Francesco Paolo Figliuolo, interpellato in merito dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. "Prima – ha ...

Advertising

ematr_86 : @ilTelevisore Amici starà sotto i cinque milioni, #SpagnaItalia sopra - _fentybeesly : Cinque milioni di Italiani hanno assistito ad un furto a mano armata clandestina #Amici20 - Betta_Bii : RT @PaolaTwentynine: @robersperanza Dopo Pasqua cinque milioni di studenti che si spostano quotidianamente per andare a scuola va bene, qu… - MatteoCovarell1 : RT @PaolaTwentynine: @robersperanza Dopo Pasqua cinque milioni di studenti che si spostano quotidianamente per andare a scuola va bene, qu… - VinoNews24 : Cambio di nome per il gruppo toscano, che produce oltre 17 milioni di bottiglie nelle cinque tenute di proprietà, c… -