Amici | Enula | cosa significa il nome e perché usa colori sul corpo

Mai come quest'anno, gli allievi della scuola di Amici 2021 portano in scena non solo voci e caratteristiche molto differenti, ma anche stili. Ognuno ha palesato di avere una propria identità anche nel look e, sicuramente, tra le più consapevoli e particolari c'è Enula. La cantante, pupilla di Rudy Zerbi, è un'artista molto profonda che ama indossare tanti colori, e non parliamo solo di abiti. La cantante ama infatti anche dipingersi mani e volto con colori sgargianti, spesso d'azzurro o di rosso, e sono tanti i fan di Amici che si sono chiesti il motivo di questo gesto. È stata proprio lei a svelare il motivo dell'uso del colore sul corpo, spiegando di divertirsi molto a giocare con i colori che esprimono perfettamente il suo modo d'essere che, a suo dire, ...

