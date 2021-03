Vincolo quinquennale, Pittoni (Lega): “Il nostro obiettivo è spazzare via una delle più grandi stupidaggini imposte ai docenti” (Di sabato 27 marzo 2021) "Per chi non è aggiornato, ribadisco che il nostro obiettivo è sempre lo stesso: spazzare via il più presto possibile il blocco quinquennale, in questa fase storica una delle più grandi stupidaggini imposte ai docenti". Lo ha detto Mario Pittoni, senatore della Lega e responsabile scuola del partito guidato da Matteo Salvini L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 27 marzo 2021) "Per chi non è aggiornato, ribadisco che ilè sempre lo stesso:via il più presto possibile il blocco, in questa fase storica unapiùai". Lo ha detto Mario, senatore dellae responsabile scuola del partito guidato da Matteo Salvini L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Vincolo quinquennale, Pittoni (Lega): “Il nostro obiettivo è spazzare via una delle più grandi stupidaggini imposte… - orizzontescuola : Vincolo quinquennale, da Modena a Predappio 5 giorni lontana dai due figli e dal marito malato. “Pago 650 euro di a… - corzunino : SBC: il Miur smentisca subito il blocco della mobilità 21/22 e trovi una soluzione per abolire il vincolo quinquen… - orizzontescuola : Vincolo quinquennale, ministro Bianchi ci ascolti e si impegni ad eliminarlo. Lettera - valeria_frezza : Vincolo quinquennale: va eliminato con la conversione in legge del Decreto Sostegni -