Traffico Roma del 27-03-2021 ore 12:30 (Di sabato 27 marzo 2021) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sulla via Tiburtina in corso accertamenti tecnici sotto al cavalcavia del raccordo chiusa al Traffico le corsie centrali procedere con prudenza possibili disagi in via delle Capannelle e prudenza all’altezza della stazione ferroviaria circa un’ora fa avvenuto un incidente con più veicoli coinvolti chiusa da stamattina alla linea C della metropolitana in corso i lavori di completamento della tratta San Giovanni Colosseo in sostituzione il servizio bus dalle 15 manifestazione sulla piazzale di Porta Pia presidio tra Corso d’Italia e via Ancona fino alle 19 per i dettagli di ... Leggi su romadailynews (Di sabato 27 marzo 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sulla via Tiburtina in corso accertamenti tecnici sotto al cavalcavia del raccordo chiusa alle corsie centrali procedere con prudenza possibili disagi in via delle Capannelle e prudenza all’altezza della stazione ferroviaria circa un’ora fa avvenuto un incidente con più veicoli coinvolti chiusa da stamattina alla linea C della metropolitana in corso i lavori di completamento della tratta San Giovanni Colosseo in sostituzione il servizio bus dalle 15 manifestazione sulla piazzale di Porta Pia presidio tra Corso d’Italia e via Ancona fino alle 19 per i dettagli di ...

Advertising

virginiaraggi : In questi giorni di zona rossa c’è meno traffico in città. Per questo stiamo approfittando per portare avanti più v… - romamobilita : #Roma #viabilità Collatina, traffico rallentato per incidente altezza via Pietro Sbarbaro - Romanimensor : Infatti a Roma la zona rossa si vede solo dal traffico. Per il resto vita prosegue nei limiti della follia colletti… - CasilinaNews : Contrasto al traffico di droga: arresti a #TorBellaMonaca, #SanBasilio, #Tiburtino e #SanGiovanni… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 27-03-2021 ore 12:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -