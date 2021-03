Serbia-Portogallo 2-2 | Ronaldo attacca sui social | “Danneggiata una nazione intera”

Leggi su sportface

(Di domenica 28 marzo 2021) Cristianoè un vero fiume in piena dopo2-2, match delle Qualificazioni ai Mondiali 2022 che ha visto CR7 a dir poco furioso per un gol-fantasma non assegnatogli in pieno recupero. “Sono momenti difficili, perchè sentiamo che è statauna– scrive CR7 sui propri– Do sempre tutto per il mio paese, essere capitano delè motivo di grande orgoglio per tutta la vita. Questo non cambierà mai, alza la testa e affronta la prossima sfida.” IL VIDEO DELL’EPISODIO2-2: GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) SportFace.