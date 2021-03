Pole Verstappen in Bahrain davanti a Hamilton, Leclerc in 2a fila (Di sabato 27 marzo 2021) SAKHIR (Bahrain) (ITALPRESS) – Max Verstappen conquista la Pole position e partirà davanti a tutti domani sul circuito di Sakhir nel Gran Premio del Bahrain, gara inaugurale del Mondiale 2021 di Formula Uno. L’olandese della Red Bull, che aveva dominato tutte e tre le sessioni di libere e alla quarta Pole della carriera (Ungheria e Brasile nel 2019, Abu Dhabi la passata stagione), ferma il cronometro a 1’28?997, rifilando circa quattro decimi a Lewis Hamilton che lo affiancherà in prima fila. Alle loro spalle l’altra Mercedes di Valtteri Bottas, con Charles Leclerc che porta la Ferrari sulla quarta piazzola in griglia di partenza. Terza fila per Daniel Ricciardo su McLaren e Pierre Gasly con l’Alpha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 marzo 2021) SAKHIR () (ITALPRESS) – Maxconquista laposition e partiràa tutti domani sul circuito di Sakhir nel Gran Premio del, gara inaugurale del Mondiale 2021 di Formula Uno. L’olandese della Red Bull, che aveva dominato tutte e tre le sessioni di libere e alla quartadella carriera (Ungheria e Brasile nel 2019, Abu Dhabi la passata stagione), ferma il cronometro a 1’28?997, rindo circa quattro decimi a Lewische lo affiancherà in prima. Alle loro spalle l’altra Mercedes di Valtteri Bottas, con Charlesche porta la Ferrari sulla quarta piazzola in griglia di partenza. Terzaper Daniel Ricciardo su McLaren e Pierre Gasly con l’Alpha ...

