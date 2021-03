Narcos: Messico 3 sta per arrivare: terminate le riprese della terza stagione? (Di sabato 27 marzo 2021) Non ha ancora una data d’uscita ufficiale, ma Narcos: Messico 3 è un po’ più vicino: il terzo capitolo dello spin-off della saga del narcotraffico di Netflix potrebbe entrare in post-produzione molto presto. Ad annunciare la fine delle riprese di Narcos: Messico 3 è stato Luis Gerardo Méndez, una delle new entry della prossima stagione: l’attore si è unito al cast nei panni di Victor Tapia, un poliziotto messicano di Ciudad Juarez afflitto da un dilemma morale e coinvolto nel mistero di una serie di omicidi brutali. Trattandosi di uno dei personaggi principali della terza stagione, come ha dichiarato in precedenza lo stesso attore, il fatto che Méndez abbia terminato le riprese ... Leggi su optimagazine (Di sabato 27 marzo 2021) Non ha ancora una data d’uscita ufficiale, ma3 è un po’ più vicino: il terzo capitolo dello spin-offsaga del narcotraffico di Netflix potrebbe entrare in post-produzione molto presto. Ad annunciare la fine delledi3 è stato Luis Gerardo Méndez, una delle new entryprossima: l’attore si è unito al cast nei panni di Victor Tapia, un poliziotto messicano di Ciudad Juarez afflitto da un dilemma morale e coinvolto nel mistero di una serie di omicidi brutali. Trattandosi di uno dei personaggi principali, come ha dichiarato in precedenza lo stesso attore, il fatto che Méndez abbia terminato le...

