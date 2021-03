DIRETTA MotoGP, GP Qatar 2021 LIVE: duello Quartararo-Morbidelli, Rossi non spinge (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DEL GP DEL BAHRAIN DI F1 ALLE 13.00 E ALLE 16.00 13.44 1’55?9 per Valentino Rossi, è 15° e con un passo molto alto. Ripetiamo che le condizioni della gara saranno completamente diverse, perché si correrà di sera. Di sicuro il Dottore sta girando molto distante sia da Quartararo sia da Morbidelli. 13.42 Il rookie Bastianini sale in dodicesima piazza. 13.41 Bagnaia monta una gomma media all’anteriore, hard al posteriore. 13.40 Sempre ottimo il passo di Morbidelli tra 1’55?1 e 1’55?5. 13.39 Quartararo (doppia gomma hard) sale in vetta con 54 millesimi su Morbidelli. 13.38 Valentino Rossi risale in quattordicesima posizione a 8 ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3 E QUALIFICHE DEL GP DEL BAHRAIN DI F1 ALLE 13.00 E ALLE 16.00 13.44 1’55?9 per Valentino, è 15° e con un passo molto alto. Ripetiamo che le condizioni della gara saranno completamente diverse, perché si correrà di sera. Di sicuro il Dottore sta girando molto distante sia dasia da. 13.42 Il rookie Bastianini sale in dodicesima piazza. 13.41 Bagnaia monta una gomma media all’anteriore, hard al posteriore. 13.40 Sempre ottimo il passo ditra 1’55?1 e 1’55?5. 13.39(doppia gomma hard) sale in vetta con 54 millesimi su. 13.38 Valentinorisale in quattordicesima posizione a 8 ...

