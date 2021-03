Carolina di Monaco | il marito Ernst August di Hannover condannato a 10 mesi

(Di sabato 27 marzo 2021) Ancora guai per Ernst August di Hannover. Il lontano cugino della regina Elisabetta – ma bandito a Buckignham Palace, si dice, da oltre un decennio – è stato condannato a dieci mesi di carcere (pena sospesa) da un tribunale austriaco. Il motivo? Aggressione nei confronti di un poliziotto e lite «in evidente stato di alterazione». I fatti risalgono al luglio 2020 quando il principe – secondo la ricostruzione ufficiale – ha prima ferito un agente di polizia mentre era ubriaco e sotto l’influenza di farmaci e poi, cinque giorni più tardi, ne ha minacciato un altro con una mazza da baseball. Come riporta APA, era stato lo stesso capostipite del casato di Hannover a chiamare la polizia, sostenendo che un suo impiegato volesse ucciderlo. Ma una volta che gli agenti sono arrivati sul posto, il 67enne tedesco, marito di Carolina di Monaco, in evidente stato di ebbrezza e sotto l’influenza di farmaci, ha cominciato a insultarli e a minacciarli: dalle parole sarebbe poi passato ai fatti, aggredendo uno dei poliziotti, che è rimasto ferito.

