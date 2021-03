Zona rossa e arancione: i colori delle regioni nella nuova ordinanza di Speranza (Di venerdì 26 marzo 2021) Calabria, Toscana e Valle d'Aosta in Zona rossa da lunedì 29 marzo, Lazio in Zona arancione da martedì. Per le restanti regioni la situazione non ... Leggi su today (Di venerdì 26 marzo 2021) Calabria, Toscana e Valle d'Aosta inda lunedì 29 marzo, Lazio inda martedì. Per le restantila situazione non ...

StefanoGuerrera : gente che mi scrive su IG: “Ma come mai sei sempre da solo a casa?” HELLOOOOO TIPO CHE SIAMO ZONA ROSSA PRONTO MI RICEVETE - Adnkronos : '#Tradimenti 'vietati' in zona rossa, noi investigatori privati sul lastrico' - AlbertoBagnai : “La zona rossa ha fatto impazzire tutti!” Una “signorina” (dottoressa in farmacia) ad #Anni20. - dayaneonfire : Da lunedì passiamo in zona rossa, ma dopo Pasqua riaprono le scuole: - stardriver6 : No la Toscana in zona rossa no. Speranza, Brusaferro e compagnia bella siete dei fascisti di merda. No #lockdown RESISTENZA -