Advertising

TV7Benevento : Vivendi: Umg ottiene da 4 banche linea di finanziamento di 3 mld per 5 anni... -

Ultime Notizie dalla rete : Vivendi Umg

SardiniaPost

Universal Music Group () "è il maggior contributore all'EBITDA di", hanno sottolineato gli analisti di Fitch, e il portafoglio rimanente sarà orientato verso "attività meno redditizie e ...Una volta avuto il via libera degli azionisti, si terra' un'altra assemblea degli azionisti per votare sulla prevista distribuzione della azioni di. Sim 03 - 03 - 21 20:02:54 (0765) 5 NNNNRoma, 26 mar. (Adnkronos) – Universal Music Group (Umg) ha ottenuto un accordo per una linea di finanziamento di 3 miliardi di euro per una durata di cinque anni da parte di un pool di 4 banche. Lo re ...20 mar 2021 - L'industria musicale in borsa nella settimana dal 15 al 20 marzo. In una settimana senza scosse, il DSP cinese stupisce.