Venezia senza mostri salvezza a tempo

In coincidenza con i 1600 anni dalla nascita di Venezia, i ministri Cingolani, Giovannini, Garavaglia e Franceschini annunciano il dirottamento delle grandi navi da crociera che attraversano il canale della Giudecca, a ridosso del Canal Grande. Chi scrive ancora si ricorda lo sgomento misto a incredulità alla vista di uno di questi grattacieli galleggianti spuntati quasi all'improvviso a pochi metri dai turisti che passeggiavano ignari tra fondamenta, calli e campielli, nell'incanto del fragile ricamo della Laguna. Lo stesso che probabilmente sortirebbe a Firenze il passaggio di un transatlantico che solcasse l'Arno osservato da Ponte Vecchio. La sola vista di questi «mostri» sarebbe sufficiente a chiedersi come abbiano potuto transitare indisturbati a due passi da piazza San Marco per tanti anni. Ma la risposta ovviamente è semplicissima: quei colossi ...

