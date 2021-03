Vaccino Covid, sul dark web si può comprare illegalmente a 500 dollari (Di venerdì 26 marzo 2021) La campagna di somministrazione del Vaccino Covid sta andando a rilento in Italia, e così qualcuno ha trovato un modo per saltare la fila e vaccinarsi nel giro di 48 ore anche se non si è tra le categorie a rischio o non si ha l’età giusta per accedere alla prenotazione. Basta spendere 500 dollari per ricevere comodamente a casa le dosi di Vaccino necessarie per il coronavirus. È una cifra troppo alta? Allora puoi comprare un falso passaporto vaccinale per soli 150 dollari. Lo ha scoperto Check Point Research navigando all’interno del dark web: nel lato oscuro di Internet dove tutto è lecito, i criminali informatici hanno iniziato ad offrire dosi di Vaccino di ogni azienda farmaceutica e falsi certificati di vaccinazione spacciandosi per enti ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 26 marzo 2021) La campagna di somministrazione delsta andando a rilento in Italia, e così qualcuno ha trovato un modo per saltare la fila e vaccinarsi nel giro di 48 ore anche se non si è tra le categorie a rischio o non si ha l’età giusta per accedere alla prenotazione. Basta spendere 500per ricevere comodamente a casa le dosi dinecessarie per il coronavirus. È una cifra troppo alta? Allora puoiun falso passaporto vaccinale per soli 150. Lo ha scoperto Check Point Research navigando all’interno delweb: nel lato oscuro di Internet dove tutto è lecito, i criminali informatici hanno iniziato ad offrire dosi didi ogni azienda farmaceutica e falsi certificati di vaccinazione spacciandosi per enti ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Covid, test di Pfizer sui bambini piccoli (e i neonati sono protetti da madri vaccinate) Dopo aver individuato la dose più efficace, l'azienda testerà il vaccino su 4.500 bambini. Circa due terzi dei partecipanti riceveranno due dosi a 21 giorni di distanza, gli altri il placebo. I ...

Ok dell'Ema a produzione del vaccino Pfizer in Germania e AstraZeneca in Olanda L'Agenzia europea per i medicinali ha dato inoltre il via libera a un nuovo sito per la produzione di principi attivi e prodotti intermedi finiti per il vaccino contro il Covid - 19 di Moderna presso ...

Covid: corsa al vaccino made in Italy La Repubblica Covid: Draghi, 'a incontro con regioni ci sarò, dobbiamo lavorare tutti insieme' Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "La Costituzione attribuisce la governo la competenza in caso pandemia ma non era quello il motivo del richiamo, ho detto che senza collaborazione tra Stato e regioni non s ...

Vaccini, Giani: "I 'furbetti' non hanno tolto dosi agli anziani" Firenze, 26 marzo 2021 - «Se ci sono persone che hanno commesso abusi » per ottenere la vaccinazione anti-Covid «è stato un atto individuale che li ha portati ad iscriversi per ricevere il vaccino Ast ...

