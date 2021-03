Uomini e Donne, anticipazioni del 26 marzo: Gemma in lacrime per Maurizio (Di venerdì 26 marzo 2021) Quinto ed ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne Prosegue la messa in onda di Uomini e Donne, il popolare dating show di Maria De Filippi. La puntata che vedremo oggi pomeriggio risale allo scorso sabato 20 marzo. Gli spoiler forniti in rete rivelano che per l’ennesima volta al centro dell’attenzione ci sarà la dama torinese Gemma Galgani. Infatti, dopo la caduta dalle scale la quale le ha provocato delle escoriazioni alle gambe e l’addio del cavaliere Maurizio, la 71enne piemontese sarà molto affranta per la decisione di quest’ultimo di lasciare definitivamente il programma di Canale 5. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa vedremo alle 14:45 subito dopo la soap opera iberica Una Vita. Trono over: Gemma Galgani in lacrime ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 26 marzo 2021) Quinto ed ultimo appuntamento settimanale diProsegue la messa in onda di, il popolare dating show di Maria De Filippi. La puntata che vedremo oggi pomeriggio risale allo scorso sabato 20. Gli spoiler forniti in rete rivelano che per l’ennesima volta al centro dell’attenzione ci sarà la dama torineseGalgani. Infatti, dopo la caduta dalle scale la quale le ha provocato delle escoriazioni alle gambe e l’addio del cavaliere, la 71enne piemontese sarà molto affranta per la decisione di quest’ultimo di lasciare definitivamente il programma di Canale 5. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa vedremo alle 14:45 subito dopo la soap opera iberica Una Vita. Trono over:Galgani in...

Advertising

OfficialSSLazio : Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si string… - Internazionale : Il responsabile dell’uccisione ad Atlanta di otto persone, in gran parte donne asiatiche, non aveva avuto solo una… - SuperQuarkRai : Dante amava davvero Beatrice. E cercò persino di farla ingelosire. Come racconta #AlessandroBarbero a #PieroAngela.… - bollicine_20 : RT @pazzediamici: PER TUTTI QUELLI CHE DICONO “NON SIAMO A UOMINI E DONNE” FORSE NON C’ERAVATE QUANDO C’ERANO CRISTIAN E VIRGINIA... #amici… - salviosalzano : Le persone che reprimono gli istinti sessuali sono psicopatiche. Anni ed anni di masturbazione, quando non trombano… -