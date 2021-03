Star Trek: Boston dichiara il 26 marzo Leonard Nimoy Day (Di venerdì 26 marzo 2021) Boston, città natale di Leonard Nimoy, ha dichiarato il 26 marzo Leonard Nimoy Day per celebrare il grande attore, eroe di Star Trek, che proprio oggi avrebbe compiuto 90 anni. I fan di Star Trek gioiscono. La città di Boston ha dichiarato il 26 marzo il Leonard Nimoy Day. D'ora in poi gli appassionati della serie di fantascienza avranno a disposizione una ricorrenza precisa per celebrare l'interprete di Spock. Il Boston Globe ha diffuso la notizia secondo cui il Sindaco Martin J. Walsh ha designato il 26 marzo come Leonard Nimoy Day a ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 26 marzo 2021), città natale di, hato il 26Day per celebrare il grande attore, eroe di, che proprio oggi avrebbe compiuto 90 anni. I fan digioiscono. La città dihato il 26ilDay. D'ora in poi gli appassionati della serie di fantascienza avranno a disposizione una ricorrenza precisa per celebrare l'interprete di Spock. IlGlobe ha diffuso la notizia secondo cui il Sindaco Martin J. Walsh ha designato il 26comeDay a ...

Leonard Nimoy: l'uomo dietro Spock Un'esperienza che rischia di soffocare anche altri aspetti artistici, come ha sperimentato Leonard Nimoy , indimenticabile e insostituibile Spock di Star Trek , che ha convissuto duramente con questo ...

