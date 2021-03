Sky Cinema: in arrivo un canale interamente dedicato alla saga di Harry Potter (Di venerdì 26 marzo 2021) L’iconica saga di Harry Potter continua a mietere un enorme successo: saranno i personaggi che hanno accompagnato il nostro percorso di crescita, le avvincenti trame, le ambientazioni incantevoli e fuori dal tempo, il fascino della magia; sta di fatto che Harry Potter non annoia e non delude mai. Lo scorso marzo, infatti, nel tentativo di distrarsi dalle pesanti misure restrittive imposte dal lockdown, sempre più fan hanno chiesto a Piersilvio Berlusconi di mandare in onda la saga completa del mago più famoso di tutti i tempi; la maratona è stata poi riproposta anche lo scorso novembre, registrando sempre buoni ascolti. La saga, nata dal genio di J.K. Rowling, ha raccolto un successo di dimensioni planetarie, conquistando in maniera trasversale sia le fasce più ... Leggi su trendit (Di venerdì 26 marzo 2021) L’iconicadicontinua a mietere un enorme successo: saranno i personaggi che hanno accompagnato il nostro percorso di crescita, le avvincenti trame, le ambientazioni incantevoli e fuori dal tempo, il fascino della magia; sta di fatto chenon annoia e non delude mai. Lo scorso marzo, infatti, nel tentativo di distrarsi dalle pesanti misure restrittive imposte dal lockdown, sempre più fan hanno chiesto a Piersilvio Berlusconi di mandare in onda lacompleta del mago più famoso di tutti i tempi; la maratona è stata poi riproposta anche lo scorso novembre, registrando sempre buoni ascolti. La, nata dal genio di J.K. Rowling, ha raccolto un successo di dimensioni planetarie, conquistando in maniera trasversale sia le fasce più ...

