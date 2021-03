Maurizio Costanzo Show: il debutto di Tommaso Zorzi divide il pubblico, piovono accuse (Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo aver vinto il Gf vip 5, Tommaso Zorzi è finito nel mirino di una polemica social, sollevata da chi in rete gli contesta di non essersi fatto portavoce dei diritti della comunità Lgbtq nel confronto avuto con Giorgia Meloni al Maurizio Costanzo Show. Il dialogo tra l’ex gieffino gay e il leader donna di Fratelli d’Italia è avvenuto alla prima puntata del rinnovato Show di Maurizio Costanzo, occasione in cui Zorzi è riuscito a malapena a chiedere alla politica l’approvazione della legge sul diritto al voto per i sedicenni, per poi ricevere un due di picche della Meloni. Alla luce del confronto, quindi, molti hanno contestato a Zorzi di non aver rappresentato a dovere la sua omosessualità evitando un dibattito in ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo aver vinto il Gf vip 5,è finito nel mirino di una polemica social, sollevata da chi in rete gli contesta di non essersi fatto portavoce dei diritti della comunità Lgbtq nel confronto avuto con Giorgia Meloni al. Il dialogo tra l’ex gieffino gay e il leader donna di Fratelli d’Italia è avvenuto alla prima puntata del rinnovatodi, occasione in cuiè riuscito a malapena a chiedere alla politica l’approvazione della legge sul diritto al voto per i sedicenni, per poi ricevere un due di picche della Meloni. Alla luce del confronto, quindi, molti hanno contestato adi non aver rappresentato a dovere la sua omosessualità evitando un dibattito in ...

Ultime Notizie dalla rete : Maurizio Costanzo Maurizio Costanzo Show, su Canale 5 la nuova edizione Io Donna Vladimir Luxuria contro Giorgia Meloni: “Esistono anche le aggravanti” Vladimir Luxuria, ospite di Dritto e Rovescio, ha parlato delle dichiarazioni di Giorgia Meloni al Maurizio Costanzo Show. La leader di Fratelli d’Italia, in merito alla recente aggressione omofoba in ...

Vladimir Luxuria sbugiarda le bufale populiste contro il ddl Zan Vladimir Luxuria ha sbugiardato le fake-news create dal populismo organizzato contro il contrasto ai crimini d'odio.

