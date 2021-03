Lo Monaco: 'Napoli, ti manca il carattere' (Di venerdì 26 marzo 2021) Napoli - "Questo per il Napoli poteva essere l'anno giusto perché la Juventus ha avuto 1000 problemi e non è stata l'ammazza campionato, dando spazio a tante squadre. Tra queste anche il Napoli per ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 26 marzo 2021)- "Questo per ilpoteva essere l'anno giusto perché la Juventus ha avuto 1000 problemi e non è stata l'ammazza campionato, dando spazio a tante squadre. Tra queste anche ilper ...

Advertising

sportli26181512 : Lo Monaco: 'Napoli, ti manca il carattere': Il dirigente: 'Per gli azzurri questo poteva essere l'anno giusto perch… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Lo Monaco: 'Poteva essere l'anno giusto per il Napoli ma la squadra difetta un po' di carattere e forza mo… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Lo Monaco: 'Poteva essere l'anno giusto per il Napoli ma la squadra difetta un po' di carattere e forza mo… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Lo Monaco: 'Poteva essere l'anno giusto per il Napoli ma la squadra difetta un po' di carattere e forza mo… - napolimagazine : L'OPINIONE - Lo Monaco: 'Poteva essere l'anno giusto per il Napoli ma la squadra difetta un po' di carattere e forz… -