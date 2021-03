La Micoperi dopo la Costa Concordia si mette a disposizione per il canale di Suez

(Di venerdì 26 marzo 2021) Bartolotti: "Serve solidarietà tra aziende, una sola imprese puòrci troppo" "Abbiamo fatto capire al mondo che anche l'impossibile può realizzarsi, siamo pronti ad aiutare" così a Tgcom24 Silvio Bartolotti - l'Amministratore delegato di, l'azienda ravennate passata alle cronache internazionali per lo spettacolare salvataggio dellanel 2012 -a ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Micoperi dopo

il Resto del Carlino

... siamo pronti ad aiutare" così a Tgcom24 Silvio Bartolotti - l'Amministratore delegato di, l'azienda ravennate passata alle cronache internazionali per lo spettacolare salvataggio della ...bloccato ormai da martedì mattina il Canale di Suez,che un'enorme nave portacontainer si è incagliata. Secondo quanto riportato dalla stampa mondiale oltre 200 navi sarebbero in attesa di passare e ci sarebbero circa 9,6 miliardi di dollari al ...È bloccato ormai da martedì mattina il Canale di Suez, dopo che un’enorme nave portacontainer si è ... l’Amministratore Delegato della ravennate Micoperi, Silvio Bartolotti, che ai microfoni di ...Nessun provvedimento contro la società per il decesso di un 63enne romeno ammalatosi dopo un viaggio a bordo di una motonave ...