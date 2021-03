La eSerie A TIM prosegue il suo cammino | play-off ad aprile | final eight a maggio

(Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minutiLa Lega Serie A annuncia la partenza della stagione 2020/2021 dellaA TIM, una competizione appassionante che si svolgerà nell’arco di ben sette mesi a partire dal 10 novembre 2020, organizzata da Lega Serie A in collaborazione con PG Esports e Infront, partner nell’organizzazione del torneo e nella sua commercializzazione. Il Campionato si giocherà interamente su console esclusivaStation®4 (PS4™). Questo torneo è stato organizzato in più fasi, partendo dalle qualificazioni online, che permettono di farsi conoscere, in vista del draft in cui le 17 squadre scelgono alcuni dei proprier. Una volta formati i team, si svolge la regular season con 4 gironi. Di seguito viene spiegata ogni fase nei minimi dettagli: QUALIFICAZIONI ONLINE Il Qualifier è disputato in 4 coppe di qualificazione diverse ...

Si sono chiusi i gironi delladi FIFA 21 per Playstation 4, con Udinese e Bologna che sono le prime classificate. Per quanto riguarda il Girone C, l'Udinese ne esce praticamente imbattuta con 16 punti ottenuti con 5 ...Il Gruppo D della Regular Seasonsi tinge di rossoblù. Grazie alle performance di Orangeorge, Barba21 e Lilbopeep78 il Bologna domina il girone e vola al secondo turno di playoff dove incontrerà la vincente tra Genoa ...