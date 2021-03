Incidente ferroviario in Egitto, scontro tra convogli: almeno 32 morti e 66 feriti (Di venerdì 26 marzo 2021) Due convogli ferroviari si sono scontrati Tahta, nel governatorato di Sohag, in Egitto, provocando la morte di almeno 32 persone e il ferimento di altre 66. Il ministro dei Trasporti egiziano, Kamel El-Wazir, andrà sul luogo dell’Incidente, secondo quando riferisce una fonte dell’Authority delle ferrovie egiziana. Il ministro ha chiesto l’arresto dei due conducenti e la formazione di un comitato tecnico per accertare le cause dello scontro fra convogli, ha detto ancora la fonte. Si è appreso inoltre che gli ospedali del governatorato hanno annunciato lo stato di allerta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) Dueferroviari si sono scontrati Tahta, nel governatorato di Sohag, in, provocando la morte di32 persone e il ferimento di altre 66. Il ministro dei Trasporti egiziano, Kamel El-Wazir, andrà sul luogo dell’, secondo quando riferisce una fonte dell’Authority delle ferrovie egiziana. Il ministro ha chiesto l’arresto dei due conducenti e la formazione di un comitato tecnico per accertare le cause dellofra, ha detto ancora la fonte. Si è appreso inoltre che gli ospedali del governatorato hanno annunciato lo stato di allerta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

