Giro d’Italia under 23 | quest’anno spazio anche ai corridori del 1998

Importante novità nella prossima edizione del Giro d'Italia under 23. Una delle manifestazioni più importanti a livello giovanile, infatti, dopo la richiesta avanzata da Nuova Ciclistica Placci 2013 e Communication Clinic, aprirà alla partecipazione degli atleti nati nel 1998. Accettata infatti la proposta dall'UCI. Cambia dunque la categoria per la corsa a tappe che passa da MU 2.2U a ME 2.2. Decisione fondamentale per la gara in programma dal 3 al 12 giugno. Tanti dei corridori che nel 2020 avrebbero dovuto disputare la loro ultima stagione da dilettanti infatti sono stati limitati nelle gare a causa della pandemia. Avranno dunque l'occasione di farsi notare ancora in vista di un possibile passaggio tra i professionisti.

