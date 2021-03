Game of Games: 5 cose da sapere sul ritorno in tv di Simona Ventura (Di venerdì 26 marzo 2021) Super Simona Ventura è tornata. Dopo qualche mese di assenza dal piccolo schermo e l'ospitata alla serata finale di Sanremo 2021 saltata causa Covid, ora è pronta a ricominciare da Game of Games – Gioco loco, la versione italiana del celebre format condotto da Ellen DeGeneres. Il debutto è previsto per mercoledì 31 marzo su Rai2, quando si accenderà un sorprendente luna park televisivo ad alto tasso di divertimento e disimpegno, una vera e propria gara che in ogni puntata vedrà sfidarsi sei vip. Ecco gli ospiti, il meccanismo e le curiosità dello show. Game of Games, il ritorno in tv di Simona Ventura Tra sfide adrenaliniche, clima giocoso e «cazzeggio» conviviale, sarà Simona Ventura a dettare i ... Leggi su panorama (Di venerdì 26 marzo 2021) Superè tornata. Dopo qualche mese di assenza dal piccolo schermo e l'ospitata alla serata finale di Sanremo 2021 saltata causa Covid, ora è pronta a ricominciare daofs – Gioco loco, la versione italiana del celebre format condotto da Ellen DeGeneres. Il debutto è previsto per mercoledì 31 marzo su Rai2, quando si accenderà un sorprendente luna park televisivo ad alto tasso di divertimento e disimpegno, una vera e propria gara che in ogni puntata vedrà sfidarsi sei vip. Ecco gli ospiti, il meccanismo e le curiosità dello show.ofs, ilin tv diTra sfide adrenaliniche, clima giocoso e «cazzeggio» conviviale, saràa dettare i ...

