Galliani dimesso al San Raffaele: il messaggio dell'ad del Monza

Buone notizie per Adriano Galliani, che quest'oggi è stato dimesso dalla clinica San Raffaele dove si trovava per positività al Covid Buone notizie per Adriano Galliani. L'ex amministratore delegato del Milan è stato dimesso dalla clinica San Raffaele dove era stato ricoverato più di 2 settimane fa dopo un peggioramento delle sue condizioni di salute a seguito della positività al Covid. Con un post su Facebook, l'a.d. del Monza ha voluto ringraziare lo staff sanitario: «Sono stato ricoverato in quella che vista da fuori sembra una struttura sportiva. All'interno c'è una tecnologia impressionante ma soprattutto la competenza ed il cuore di infermieri e medici fantastici del San Raffaele».

