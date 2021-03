Esplosivo nella cantina del nonno defunto, scoperto ulteriore materiale a Civitavecchia: intervengono gli artificieri (Di venerdì 26 marzo 2021) Ha avuto un seguito la vicenda del sequestro di materiale Esplosivo avvenuto nel marzo scorso da parte degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Fiumicino, diretto da Catello Somma. Il materiale era stato rinvenuto dal nipote in una cantina di proprietà dell’anziano nonno ormai defunto. Le successive indagini da parte degli investigatori dopo tale rinvenimento, hanno condotto presso alcuni stabili ubicati a Civitavecchia. Tali strutture sono risultate essere nella disponibilità di una società facente capo a tale D.G.S., 60enne del posto. Qui è sorto il sospetto potesse essere nascosto parte del materiale Esplosivo rinvenuto a Fiumicino e prelevato da quest’ultimo da quella abitazione. Leggi anche: Paura a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 marzo 2021) Ha avuto un seguito la vicenda del sequestro diavvenuto nel marzo scorso da parte degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Fiumicino, diretto da Catello Somma. Ilera stato rinvenuto dal nipote in unadi proprietà dell’anzianoormai. Le successive indagini da parte degli investigatori dopo tale rinvenimento, hanno condotto presso alcuni stabili ubicati a. Tali strutture sono risultate esseredisponibilità di una società facente capo a tale D.G.S., 60enne del posto. Qui è sorto il sospetto potesse essere nascosto parte delrinvenuto a Fiumicino e prelevato da quest’ultimo da quella abitazione. Leggi anche: Paura a ...

Advertising

CorriereCitta : Esplosivo nella cantina del nonno defunto, scoperto ulteriore materiale a Civitavecchia: intervengono gli artificie… - Guruitter : @DominoEffetto Il valore della nave, delle merci, 4 giorni per studiare come mettere l'esplosivo, 12 giorni per pia… - unacosasola_ : Io per questo esplosivo Tommaso, vorrei darmi una motivazione pratica, ma il mio cervello è ormai traviato, quindi… - ilary53 : @AtlantisProm Raga io ancora non ho superato la morte di Dylan.. quello che aiuta con l’ordigno esplosivo Meredith… - cdghietta : RT @LupodiBrughiera: 21/ Quel particolare tipo di esplosivo venne individuato dalle perizie tecniche negli ordigni utilizzati nella strage… -

Ultime Notizie dalla rete : Esplosivo nella The Suicide Squad: BOOM! Ecco a voi il violentissimo trailer del cinecomic DC Dopo il poster di questa mattina , è finalmente approdato online il primo, esplosivo trailer ufficiale di The Suicide Squad , cinecomic DC diretto da James Gunn che porterà ...un uomo che crede nella ...

Civitavecchia: polizia arresta 2 italiani Sul posto quindi è stata fatta intervenire una squadra di artificieri e di cinofili della Polizia di Stato che, una volta sul posto, hanno constatato la presenza di esplosivo sia nella cassa che in ...

Esplosivo nella cantina del nonno defunto, evacuate due famiglie RomaToday The Suicide Squad: il nuovo trailer è ESPLOSIVO Ecco il trailer di The Suicide Squad di James Gunn con Margot Robbie (Harley Quinn), Viola Davis (Amanda Waller), Joel Kinnaman (Rick Flag) ...

Civitavecchia: polizia arresta 2 italiani Ha avuto un seguito la vicenda del sequestro di materiale esplosivo avvenuto nel marzo scorso da parte degli agenti della Polizia del commissariato Fiumicino, diretto da Catello Somma. Il materiale er ...

Dopo il poster di questa mattina , è finalmente approdato online il primo,trailer ufficiale di The Suicide Squad , cinecomic DC diretto da James Gunn che porterà ...un uomo che crede...Sul posto quindi è stata fatta intervenire una squadra di artificieri e di cinofili della Polizia di Stato che, una volta sul posto, hanno constatato la presenza disiacassa che in ...Ecco il trailer di The Suicide Squad di James Gunn con Margot Robbie (Harley Quinn), Viola Davis (Amanda Waller), Joel Kinnaman (Rick Flag) ...Ha avuto un seguito la vicenda del sequestro di materiale esplosivo avvenuto nel marzo scorso da parte degli agenti della Polizia del commissariato Fiumicino, diretto da Catello Somma. Il materiale er ...